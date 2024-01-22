ООН цьогоріч планує виділити $7,9 млрд на підтримку мігрантів з Африки

Агентство ООН з питань міграції цього року планує виділити $7,9 мільярда, щоб збільшити зусилля для захисту мігрантів з Африки, скоротити переміщення і розширити можливості для легальної міграції.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з повідомленням, Міжнародна організація з міграції (МОМ), що базується в Женеві, шукає кошти серед урядів, компаній приватного сектору та індивідуальних донорів.
«Існує безліч доказів того, що міграція, якщо нею добре управляти, є важливим фактором глобального процвітання і прогресу», — заявила генеральна директорка МОМ Емі Поуп.
За їхніми даними, до кінця 2022 року кількість вимушених переселенців сягнула 117 мільйонів людей, зокрема 71 мільйон — вимушених переселенців у межах своїх країн, що є рекордним показником.
В останнє десятиліття нелегальна імміграція та притулок стали суперечливими політичними питаннями в Європі, США та інших країнах. Питання стало нагальнішим, бо нині все більше мігрантів вирушають у небезпечні подорожі через Середземне море та до американо-мексиканського кордону.
У межах своєї мети зі збору коштів МОМ шукає $2,7 мільярда для запобігання вимушеному переміщенню, зокрема, коли люди переїжджають через зміну клімату.