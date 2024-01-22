Мінінфраструктури створює портал міжнародних маршрутів — сайт для пошуку квитків на автобуси легальних перевізників

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури завершує роботу над порталом міжнародних маршрутів.
Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач.
На порталі пасажир зможе знайти всю інформацію про перевізника, маршрути, графіки, а також придбати квиток на легальний маршрут.
Портал інтегрується з агрегаторами та перевізниками, які продають квитки онлайн.
«Зараз пасажир шукає квитки на автобус в інтернеті, перевірити, чи цей рейс легальний, чи платить податки, чи має всі необхідні документи, можливості немає. Ми створили місце, де це можна зробити», — написав Деркач.
Наразі Мінінфраструктури тестує портал з найбільшими компаніями для продажу квитків і планує залучити якнайбільше перевізників. Долучитися до порталу перевізники можуть безкоштовно.
- У серпні в Україні почали реформу міжнародних пасажирських перевезень. На той час комісія закрила 280 міжнародних автомобільних маршрутів, з яких: маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі (118), маршрути, що ведуть до росії (140), та маршрути до Польщі.