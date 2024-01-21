Учені відкрили новий вид доісторичних котів

Учені відкрили новий доісторичний вид котів, які жили на території сучасної Іспанії близько 15,5 мільйона років тому. Це відкриття проливає більше світла на різноманіття котячих того періоду.
Про це пише The Independent.
Новий вид отримав назву Magerifelis peignei. Він належить до підгрупи малих котів, чия хижацька поведінка схожа на ту, що в іберійської рисі. Тварина важила приблизно 7,6 кг — як жіночі особини сучасних рисі, сервала і каракала. Вони душили свою здобич, вʼїдаючись їй у горло.
Дослідники знайшли добре збережені залишки часткових щелепних кісток доісторичної кішки, а також усі зуби, крім різців, неподалік від Мадриду. Цей вид міг полювати на «відносно більшу здобич», ніж сучасні коти.
Вчені помітили, що ці коти мають особливість, порівняно з іншими котячими свого часу — у них менший другий нижній молярний зуб і відносно менше нижнє ікло.
- Зараз на планеті живе близько 600 мільйонів котів, і 80% з них — бродячі. Минулого року польський науковий інститут класифікував домашніх котів як «інвазивний чужорідний вид», посилаючись на шкоду, якої вони завдають птахам та іншим тваринам.
- Нове дослідження вчених Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі зʼясувало, що коти мають 276 унікальних різних виразів морди.