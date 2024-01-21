Учені відкрили новий вид доісторичних котів

Учені відкрили новий доісторичний вид котів, які жили на території сучасної Іспанії близько 15,5 мільйона років тому. Це відкриття проливає більше світла на різноманіття котячих того періоду.

Про це пише The Independent.

Новий вид отримав назву Magerifelis peignei. Він належить до підгрупи малих котів, чия хижацька поведінка схожа на ту, що в іберійської рисі. Тварина важила приблизно 7,6 кг — як жіночі особини сучасних рисі, сервала і каракала. Вони душили свою здобич, вʼїдаючись їй у горло.

Journal of Vertebrate Paleontology

Дослідники знайшли добре збережені залишки часткових щелепних кісток доісторичної кішки, а також усі зуби, крім різців, неподалік від Мадриду. Цей вид міг полювати на «відносно більшу здобич», ніж сучасні коти.

Вчені помітили, що ці коти мають особливість, порівняно з іншими котячими свого часу — у них менший другий нижній молярний зуб і відносно менше нижнє ікло.