У США через морози загинуло щонайменше 89 людей. У деяких штатах через негоду діє режим надзвичайного стану.

Про це пише CBS News.

Департамент охорони здоровʼя Теннессі підтвердив 25 смертей у штаті, повʼязаних з негодою. Про щонайменше 16 загиблих відомо в Орегоні — там, зокрема, троє дорослих загинули, коли на їхній автомобіль впало дерево. Водночас дитина, що теж була в тій машині, вижила.

Сусіди разом розчищають автомобілі після снігопаду в місті Лекаванна, штат Нью-Йорк. Getty Images

Смертельні випадки зафіксували в Іллінойсі, Пенсильванії, Міссісіпі, Вашингтоні, Кентуккі, Вісконсині, Нью-Йорку, Нью-Джерсі та інших штатах. Деталі деяких смертей уточнюють, щоб зʼясувати, чи відбулися вони через негоду.

Без електрики залишилися жителі Орегони, Пенсильванії, Каліфорнії, Нью-Мексико та Індіани. За прогнозами синоптиків, сніг і ожеледиця триватимуть до початку наступного тижня.