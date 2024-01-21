У Шотландії відновили унікальний нарукавник римського воїна, якому більш за 1 800 років

У Національному музеї Шотландії реконструювали нарукавник римського воїна, якому приблизно 1 800 років. Його відновили з понад 100 фрагментів, знайдених у Трімонтіумі — комплексі римських фортів у Шотландії.

Про це пише The Guardian.

Нарукавник виготовили зі смужок латуні в другому столітті. Цей метал позначав статус воїна — латунь на сонці виблискувала, наче золота, тоді як більшість нарукавників виготовляли з простого заліза. Це один з трьох таких артефактів, що збереглися з часів Римської імперії в Шотландії, і найкраще збережений.

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Юрист і антиквар Джеймс Керл знайшов нарукавник у 1906 році на місці форту Трімонтіум у Ньюстеді — тоді він думав, що це захисний нагрудник. У 1990-х роках артефакт ідентифікували як нарукавник, проте лише зараз змогли повністю відновити. Як зазначає доктор Фрейзер Хантер, нарукавник — це важлива частина спорядження легіонера.

«Латунь тоді була дорогим металом — це, ймовірно, річ високоповажного центуріона, офіцера давньоримської армії», — каже Хантер.

Реконструкція нарукавника тривала близько трьох тижнів. Метал нарукавника добре зберігся, як і фрагменти оригінальної шкіри на ньому.