Батько тенісистки Котляр назвав помилкою рукостискання доньки з росіянкою на юніорському Australian Open

У Федерації тенісу України назвали помилкою інцидент за участю 16-річної української тенісистки Єлизавети Котляр, яка після закінчення поєдинку з росіянкою потиснула їй руку на юніорському Australian Open.

Батько 16-річної української тенісистки назвав помилкою рукостискання доньки з росіянкою на юніорському Australian Open.

«Лізі всього 16 років, у неї ще немає справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії Grand Slam. [...] Тут надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить великий тиск на спортсменів. [...] На жаль, моя донька не відчувала себе спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. На автоматі виконала післяматчевий ритуал — потиснула руку суперниці», — зазначив Костянтин Котляр.

За його словами, «це, безумовно, була помилка, через яку Ліза дуже шкодує і запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного».

Коментар Федерації тенісу України давав батько, оскільки спортсменка неповнолітня.