Пекін підтримує палестинців у прагненні створити незалежну державу

Китай підтримує прагнення палестинців створити незалежну державу. Про це міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив в інтервʼю китайським ЗМІ, повідомляє МЗС КНР.
За його словами, Пекін засуджує масові жертви, до яких призвела війна в секторі Гази, і виступає проти будь-яких порушень міжнародного права, підтримуючи всі зусилля, спрямовані на запобігання ескалації конфлікту й сприяння відновленню миру.
«Китай твердо підтримує справедливе прагнення палестинського народу до відновлення своїх законних національних прав і його давнє бажання отримати незалежну державу. Справедливість затримується, але не має бути, щоб вона не настала ніколи», — сказав заступник міністра.
Ван І вважає за потрібне скликати масштабну міжнародну мирну конференцію для якнайшвидшого врегулювання ситуації на Близькому Сході.
- 11 жовтня спеціальний посланник Китаю з близькосхідних питань Чжай Цзюнь заявив у телефонній розмові з заступником міністра закордонних справ Палестини Амаль Джаду, що виходом із конфлікту в Ізраїлі є створення незалежної палестинської держави.
- 15 жовтня Ван І озвучив позицію Пекіну. Там вважають, що дії Ізраїлю у звʼязку з нападом бойовиків терористичного угруповання ХАМАС вийшли за межі самооборони, тож «колективне покарання жителів Гази має припинитися».