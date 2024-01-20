NASA показало північне сяйво в незвичному вигляді

NASA опублікувало знімок полярного сяйва, зроблений інструментом Visible Infrared Imaging Radiometer Suite(VIIRS), що на супутнику Suomi NPP Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

NASA/Lauren Dauphin and Wanmei Liang; NOAA

Північне сяйво утворюється внаслідок спалаху на Сонці, який вивільняє електрично заряджені частинки, що стикаються з молекулами газу у верхніх шарах атмосфери Землі.

Ми звикли бачити полярне сяйво яскравим і барвистим, але знімок, оприлюднений NASA, показує це явище в абсолютно іншому світлі.

Інструмент VIIRS чутливий до інфрачервоного випромінювання в умовах слабкого освітлення в денно-нічному спектральному діапазоні. Він використовує відбите місячне світло, а також земні й атмосферні джерела для виявлення видимого світла вночі.

Так світло полярного сяйва, що проходить крізь атмосферу Землі, фіксується й відображається в різних відтінках сірого.