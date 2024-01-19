Міжнародна федерація кіберспорту на прохання України призупинила членство росії

Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) розглянула звернення Федерації кіберспорту України (UESF) і вирішила призупинити членство Федерації компʼютерного спорту рф (RESF) у складі IESF. Росіянам дозволили виступати на турнірах під нейтральним прапором.

Комітет з питань членства провів поглиблений аналіз, який засвідчив, що російська федерація відкрила офіси в межах українських територіальних кордонів — ідеться про Луганськ і Севастополь.

Це порушення підпункту (I) статті E31 Статуту, яка зобов’язує «Поважати суверенітет інших членів. Член не повинен втручатися у внутрішні справи іншої національної федерації, якщо тільки такий член не попросить про це».

Після зустріч з представниками обох федерацій і обговорення, комітет рекомендував Правлінню IESF призупинити членство RESF. Рішення діятиме до Генасамблеї, де всі повноправні члени вирішать, чи повністю призупинити діяльність RESF, чи відновити її, коли RESF усуне причину призупинення.

«IESF рішуче засуджує будь-яку війну, ненависть, політичні втручання і дискримінацію. Спорт надає нам унікальну платформу для розбудови миру та запобігання майбутнім конфліктам. Ми очікуємо, що всі члени світової кіберспортивної сімʼї будуть використовувати цю платформу для позитивних змін і втілювати цінності IESF — повагу, єдність і дружбу», — йдеться в заяві.