Токіо запустило субсидії на замороження яйцеклітин і не розрахувало бюджет на кількість охочих

У Токіо жінки виявили великий інтерес до нової програми субсидування народжуваності, на що уряд міста не розраховував.

Про це пише Bloomberg.

Понад сім тисяч жінок зареєструвалися для участі в інформаційних сесіях про нову програму, яка пропонує до 300 000 єн ($2 023) для покриття витрат на заморожування яйцеклітин. Ще 1 800 жінок подали заявки на програму.

Уряд Токіо розраховував, що попит буде значно нижчим. У бюджет заклали 60 мільйонів єн на субсидії, чого вистачить на 200 жінок.