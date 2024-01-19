У Google зʼявляться нові способи пошуку на основі ШІ

Google додав два нові інструменти штучного інтелекту, які покращать функцію пошуку.

Про це компанія повідомила в блозі.

Користувачі деяких смартфонів Android скоро зможуть обводити або виділяти елементи, які зʼявляються на екрані, щоб запитати Google про них.

Компанія тестує нові інструменти, щоб зрозуміти, як генеративний штучний інтелект робить пошук більш персоналізованим та інтуїтивно зрозумілим.

Перша функція називається Circle to Search і дозволяє користувачам Android обводити, торкатися, виділяти або писати на зображеннях, відео або тексті, щоб дізнатися більше про те, що вони бачать.

Друга функція полягає в тому, що користувачі люди зможуть навести камеру (або завантажити фотографію чи скриншот) і поставити запитання через застосунок Google, щоб отримати інформацію. Наприклад, людина бачить незнайому їй настільну гру і запитує Google, як у неї грати.