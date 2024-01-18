У підвалі в Антверпені знайшли викрадені картини Шагала та Пікассо

У бельгійському Антверпені знайшли викрадені 14 років тому картини Марка Шагала і Пабло Пікассо. Вони неушкоджені та збереглись в оригінальних рамах.

Про це пише The Guardian.

Обидві картини — портрет Пікассо Tête («Голова», 1971) і Lʼhomme en prière («Людина в молитві», 1970) Шагала — викрали з будинку ізраїльського колекціонера в 2010 році. Їхню загальну вартість оцінили у приблизно $900 тисяч. Під час того пограбування грабіжники також вилучили коштовності вартістю $680 тисяч, які так і не знайшли.

Картина Пабло Пікассо «Голова». Reuters

Картина Марка Шагала «Людина в молитві». Reuters

Слідчі досягли прориву в десятирічних пошуках картин наприкінці 2022 року, коли бельгійська поліція отримала підказку, що ці картини на продаж виставив місцевий артдилер. Пізніше у його будинку знайшли значну суму грошей, але не полотна. І хоча підозрюваний зізнався у крадіжці, він не розповів, де саме зберігає картини.

Знайти обидві викрадені картини все ж вдалося у підвалі будинку в Антверпені, де мешкав артилер. Головному підозрюваному висунули звинувачення в крадіжці двох картин і помістили під арешт.