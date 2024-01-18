Економіка росії від початку повномасштабного вторгнення втратила половину своїх резервів. Огляд матеріалів іноземних медіа 17 січня

Ліквідні активи російської економіки за майже два роки після початку повномасштабної війни в Україні зменшились удвічі, повідомляє інформагентство Bloomberg. При цьому медіа посилається на офіційні дані російських міністерств і Центробанку ― а реальна картина може бути ще гіршою. Під ліквідними активами маються на увазі гроші в національному резервному фонді ― ті, які можна швидко пустити на ті чи інші потреби. Зараз російська влада так і робить: кілька трильйонів рублів пішли на покриття бюджетного дефіциту, ще кілька ― на підтримку життєдіяльності стратегічно важливих підприємств. Якщо ринок нафти продовжить мляво реагувати на загострення на Близькому Сході й ціна на пальне не підніметься ― вже за два роки резервний фонд рф вичерпається. Але вже поточна ситуація робить країну неготовою до неочікуваних, шокових ситуацій, пише видання.

Україна може перемогти росію на полі бою завдяки технологічній перевазі, пише у Foreign Affairs колишній міністр оборони України, а зараз керівник Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк. Він згадує, що українцям вдалося досягти вагомих перемог у війні не завдяки кількісній перевазі у вогневій чи живій силі, а через креативне використання технологій. Наприклад, російський Чорноморський флот, на перемогу над яким західні оглядачі навіть не сподівались (на початку повномасштабного вторгнення він мав 11 готових до задіяння десантних кораблів), тепер фактично ховається на східному краю Чорного моря. Україна, яка єдиний свій бойовий корабель після 24 лютого 2022 року сама підтопила, змогла фактично знешкодити російський флот вмілим застосуванням нових надводних дронів та ракет. Схожа ситуація була з повітряними дронами, що через них країни вже змінюють свої військові доктрини. Виявилось, що приладами за кілька сотень чи тисяч доларів можна виводити з ладу багатомільйонну військову техніку ― і це теж показали українці. На жаль, росії вдається копіювати й тиражувати найбільш ефективні українські винаходи ― тому для збереження технологічної переваги ЗСУ потрібно постійно розвиватись, пише автор. І Захід має робити ставку на нові технології й або ділитися з Україною своїми найсучаснішими розробками, або допомагати українцям розробляти новітню техніку. Це в підсумку може допомогти значно більше за постачання конвенційної зброї: росія має ще багато танків і гарматного мʼяса й нівелювати цю перевагу такими ж танками складно, пише ексміністр.

Також вартий уваги матеріал Reuters про долю російських загарбників на прикладі одного колективного армійського фото. Більшість його фігурантів ― із бідних сімей, і більшість уже загинула в Україні.

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