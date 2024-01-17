У Таїланді стався вибух на фабриці піротехніки, загинула щонайменше 21 людина

У провінції Супханбурі в Таїланді стався вибух на виробництві феєрверків. Зараз відомо про щонайменше 21 загиблого, ще двох людей шукають.

Про це пише тайське видання Thairath.

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Усі загиблі працювали на підприємстві, серед людей, які живуть поряд, постраждалих немає — виробництво розташоване посеред рисового поля. Причини вибуху зараз розслідують. На відео, які публікують з місця подій, видно, що будівля фабрики повністю зруйнована.