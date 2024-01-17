В Іспанії до парламенту вперше обрали депутатку із синдромом Дауна

В Іспанії до регіональної асамблеї Валенсії вперше обрали депутатку із синдромом Дауна — це вважають прикладом «справжньої інклюзії», повідомляє BBC.

Призначення Мар Гальсеран називають «величезним кроком вперед». 45-річна жінка займається політикою з 18 років, коли вона вступила до консервативної Народної партії Іспанії. У травні минулого року політикиня стала двадцятим номером у списку кандидатів, яких партія виставляла на регіональних виборах у Валенсії. Регіональний лідер Карлос Масон написав привітання в соціальних мережах: «Ласкаво просимо, Мар. Чудова новина для політики — подолання барʼєрів».

«Суспільство починає бачити, що люди з синдромом Дауна можуть зробити великий внесок», — каже Мар Гальсеран.

У коментарі The Guardian жінка сказала, що хоче, аби її сприймали через її особистість, а не через факт інвалідності.

Мар Гальсеран сподівається, що її присутність у регіональному парламенті допоможе зруйнувати багато упереджень, які продовжують існувати в суспільстві, особливо коли йдеться про людей з синдромом Дауна.