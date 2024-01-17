Короля Чарльза III госпіталізують для лікування збільшеної простати

Короля Великої Британії Чарльза III наступного тижня госпіталізують для лікування збільшеної простати.

Про це повідомила британська телерадіокомпанія ВВС із посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Нині стан Чарльза III задовільний, але він пройде «корекційну процедуру». На період госпіталізації та відновлення публічні виступи 75-річного короля скасують.

У Букінгемському палаці наголосили, що Чарльз III звернувся по лікування, «як це роблять щороку тисячі чоловіків».

За даними Національної служби охорони здоровʼя Великої Британії (NHS), доброякісне збільшення простати часто зустрічається в чоловіків віком від 50 років і зазвичай не є серйозним захворюванням. У кожного третього чоловіка віком від 50 років фіксують симптоми збільшення простати, такі як утруднення під час сечовипускання, утім цей стан не означає, що в пацієнта підвищений ризик розвитку раку простати.

Повідомлення про стан здоровʼя короля прозвучало за кілька годин після того, як королівська родина повідомила про госпіталізацію принцеси Уельської, якій зробили операцію на черевній порожнині і яка тривалий час не зможе зʼявлятися на публіці.