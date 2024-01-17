Дослідження: собаки могли навчитися виляти хвостом через любов людей до ритмічних рухів

Собаки могли навчитися виляти хвостом через любов людей до ритмічних рухів, стверджують вчені з Інституту психолінгвістики Макса Планка в Нідерландах. Дослідники припускають, що собаки почали виляти хвостом лише після одомашнення людиною.

Про це пише The Guardian.

Вважається, що люди одомашнили собак приблизно від 15 тисяч і 50 тисяч років тому. Люди покладаються на виляння собачого хвоста як на індикатор настрою тварини, проте досі незрозуміло, чому і як собаки почали так робити.

Вчені розглядають декілька теорій. Цуценята собак, які виросли в домашніх умовах, виляють хвостом набагато частіше, ніж вовченята, які також виросли за участі людини. Собаки виляють праворуч у відповідь на позитивний досвід, наприклад, коли бачать своїх господарів, і ліворуч, коли відчувають загрозу.