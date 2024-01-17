США до 2027 року запустять 54 супутники для відстеження ракет нового покоління

Пентагон обрав підрядників для побудови значної частини своїх супутників для системи відстеження ракет наступного покоління. Проєкт з виявлення китайських і російських гіперзвукових ракет залежить від коштів, які мають ухвалити в оборонному бюджеті на 2024 рік, передає DefenceOne.

Компанії L3Harris, Lockheed Martin і Sierra Space побудують по 18 супутників для програми Proliferation Warfighter Space Architecture. Загальна сума цих контрактів становить $2,5 млрд: $919 млн для L3Harris, $890 млн для Lockheed і $740 млн для Sierra Space, про що оголосив відділ закупівель Космічних сил.

Це перший контракт Sierra Space з Space Development Agency (Агентством космічного розвитку), який знаменує вихід нового великого постачальника на супутниковий ринок.

Кожна компанія створить 16 супутників попередження про ракетну небезпеку і стеження для виявлення балістичних і гіперзвукових ракет, а також по два супутники «попереднього управління вогнем», які більш детально відстежують гіперзвукові ракети й мають складніші інфрачервоні датчики для збору даних, які передаватимуться системам перехоплення, здатним збивати ракети.

Шість супутників протиракетної оборони SDA будуть оснащені камерами з широким і середнім фокусним кутом для охоплення великих територій і надання зображень з високою роздільною здатністю.

Космічні сили запустять супутники до квітня 2027 року на низьку навколоземну орбіту. Цей контракт на 54 супутники становитиме більшу частину всього шару відстеження, де буде близько 100 супутників. Наразі агентство має чотири супутники стеження на орбіті для демонстраційних цілей, ще чотири вже очікують на запуск, і 35 заплановано.