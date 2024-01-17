Єврокомісія готує проєкт переговорних рамок для вступу України в ЄС. Що це означає

Європейська комісія розпочала процес перевірки українського законодавства у межах підготовки переговорних рамок — документа, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Про це на брифінгу заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Я пишаюся тим, що наш Союз відповів на заклик України. Демократичні інституції України виконують наші рекомендації для вступу до ЄС. Тепер ми розпочнемо процес скринінгу», — заявила фон дер Ляєн.

Єврокомісія оцінюватиме останні дії, схвалені Верховною Радою, щоб Україна фактично могла розпочати переговори з ЄС про вступ.

Як зазначає премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, минулого року, аби підготуватися до цього процесу, Україна провела «самоперевірку» близько 28 тисяч актів права ЄС. Також вдалося визначити ще майже 2,8 тисячі актів, які підлягають подальшій імплементації.

«Уряд постійно працює над тим, щоб наблизити наше законодавство до європейського. Щоб перетворити Україну на сучасну європейську державу. Щоб стати частиною європейської родини. І в ЄС бачать прогрес у цій роботі», — додав Шмигаль.

Що таке переговорні рамки та скринінг

Переговорні рамки — це документ, що визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ із державою-кандидатом і засвідчує позицію Євросоюзу щодо перемовин.

Створення переговорних рамок є важливим етап на шляху України до членства в Європейському Союзі. Традиційно цей документ складається із чотирьох структурних частин: керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків. Попри доволі сталу та однорідну структуру, переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.

Скринінг є ключовою частиною процесу створення переговорних рамок. Це перевірка законодавства країни на відповідність до європейського права. Результати скринінгу українського законодавства вплинуть на процес переговорів про вступ.

Що відомо про вступ України до ЄС

23 червня 2022 року Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Статус кандидата відкриває для України доступ до спеціальних фінансових фондів Євросоюзу, за рахунок яких фінансуються реформи у країнах, щоб вони відповідали критеріям, необхідним для повноцінного членства в ЄС.

Для того щоб розпочати офіційні перемовини про вступ, Єврокомісія затвердила певні умови, які має виконати Україна:

здійснити реформу Конституційного суду;

вдосконалити судову реформу;

провести дії з боротьби з корупцією та відмиванням коштів, зокрема й призначити керівника спеціальної антикорупційної прокуратури;

втілити антиолігархічний закон;

узгодити своє аудіовізуальне законодавство з європейським;

змінити законодавство про нацменшини.

Більшість вимог ЄС зі вступу Україна вже виконала.

14 грудня 2023 року Лідери ЄС погодили початок перемовин про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Етап перемовин може тривати роками, адже шлях до членства довгий і складний. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, її заявку розглядали 10 років, перш ніж країну офіційно прийняли в ЄС у 2013 році. Будь-які рішення про розширення ЄС мають одностайно схвалити всі 27 членів блоку.