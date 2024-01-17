Внутрішні переселенці можуть отримати 10,8 тисячі грн від ООН — як це зробити

В Україні внутрішні переселенці можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 10,8 тисячі гривень від управління верховного комісара Організації Обʼєднаних Націй у справах біженців.

Про це повідомив благодійний фонд «Право на захист», цитує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід менше ніж 5,4 тисячі гривень на члена сімʼї. Зокрема ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Подати заявку на грошову допомогу можуть сімʼї, які:

мають лише одного з батьків з одним чи кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

складаються із самотніх людей похилого віку (від 55 років) або людини похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сімʼї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи потрібно надати:

документ, який посвідчує особу;

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки для виплати допомоги;

особистий номер телефону.

Подати заявку на таку допомогу можна в пунктах збору даних БФ «Право на захист». Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.

Дізнатися подробиці та поставити запитання можна на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до пʼятниці з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: [email protected].