Телескоп Hubble показав галактику з надзвичайно яскравою надновою

Космічний телескоп Hubble зробив зображення крихітної галактики UGC 5189A, яка розташована приблизно за 150 мільйонів світлових років від Землів сузірʼї Лева.

Про це пише пресслужба Європейського космічного агентства (ESA).

За цією галактикою Hubble спостерігав, вивчаючи вибух наднової, відомої як SN 2010jl, у 2010 році, . Її яскравість була надзвичайно високою. Протягом трьох років вона випромінювала щонайменше у 2,5 мільярда разів більше видимої енергії, ніж Сонце за такий же період.

Навіть коли наднові згасають, астрономи продовжують досліджувати середовище, де вони були. Це допомагає зрозуміти, як, чому і де виникають наднові.

ESA / Hubble / NASA

Галактика UGC 5189A плоска та деформована. Її правий бік вкритий шлейфами блискучого газу і пилу, тоді як центр і лівий бік більш тьмяні та плямисті. Телескоп спостерігав за цією галактикою з 2010 року.

Наднові — це зорі, що раптово збільшують свою світність у мільярди разів, а іноді й більше. Це найяскравіші з відомих зірок. Спалахи наднових — це доволі рідкісне явище.