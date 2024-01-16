Shell призупинила поставки Червоним морем. Побоюються хуситів

Британська нафтова компанія Shell на невизначений термін призупинила усі поставки Червоним морем, оскільки удари США та Великої Британії по єменських хуситах викликали побоювання щодо подальшої ескалації.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з цим рішенням.

Нафтова компанія приєдналася до тих, хто вирішив тримався подалі від ключового торговельного шляху через непередбачуваність атак.

Компанія прийняла відповідне рішення ще минулого тижня, оскільки в грудні зафрахтований Shell танкер з індійським авіапаливом став мішенню для дрона в Червоному морі.

Обʼєднані збройні сили, до складу яких входять Військово-морські сили США і Великої Британії, порадили торговельному судноплавству триматися подалі від небезпечної зони на півдні Червоного моря після авіаударів по єменських хуситах. Принаймні три великі оператори нафтових танкерів вже заявили, що уникатимуть цього району.

Зазначимо, що через водний шлях, котрий зʼєднує Червоне та Середземне моря, проходить від 10% до 15% світової торгівлі й 30% контейнерних перевезень. Це основний торговий маршрут між країнами Азії та Європи.