В Італії заступника міністра культури підозрюють у крадіжці картини XVII століття. Її приблизна ціна — €200 тисяч

Заступника міністра культури Італії та мистецтвознавця Вітторіо Згарбі звинуватили у зберіганні та демонстрації викраденої картини «Взяття святого Петра» Рутіліо Манетті XVII століття. Згарбі відкидає усі звинувачення.

Про це пише ВВС.

Картину «Взяття святого Петра» викрали в 2013 році. Її автор — послідовник барокового майстра Караваджо Рутіліо Манетті. Картину раніше виставляли в замку в північноіталійському регіоні Пʼємонт, італійські медіа оцінюють її вартість у приблизно €200 тисяч.

Відмінності між оригінальною картиною (ліворуч) та копією (праворуч). Rai

На італійському телеканалі Rai зʼявилося розслідування, де власниця замку розповіла, що у 2013 році картину вирізали з рами. Вона додала, що раніше до будівлі приїжджав друг Згарбі й зацікавився купівлею картини. Згодом інший друг Згарбі передав пошкоджену картину реставратору. Стверджується, що в ній був отвір такої самої форми, як шматок полотна, вирізаного з рами у пʼємонтському замку у 2013 році.

Вітторіо Згарбі звинуватили у зберіганні та демонстрації викраденої картини «Взяття святого Петра». Getty Images

У 2021 році Згарбі представив майже ідентичну картину з іншою назвою на художній виставці. Його також звинуватили у зміні полотна — він нібито додав свічку у верхньому куті для того, щоб приховати походження картини. Політик розповів, що картину він знайшов під час реставрації вілли, яку купила його матір понад двадцять років тому. Він стверджує, що його картина є оригіналом, а вкрадена у 2013 році — «поганою копією».

Також Згарбі підозрюють у незаконному експорті картини, яку приписують французькому художнику Валентину де Булон — її вартість понад €5 мільйонів. Картину вилучила поліція в Монте-Карло, але Згарбі каже, що це копія і що вона йому не належить.

«Мені нема чого боятися. Я захищатиму себе всіма засобами від тих, хто спекулює на цьому питанні, і тих, хто стає співучасником», — заявив Згарбі в суботу. Антимонопольний орган Італії також розслідує, чи отримував політик великі суми за появу на культурних заходах. Опозиційні політики закликають негайно звільнити Згарбі.