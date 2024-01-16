В Естонії заарештували професора Тартуського університету. Його підозрюють у шпигунстві на користь росії

Поліція Естонії заарештувала громадянина росії та професора політології в Тартуському університеті Вʼячеслава Морозова. Його підозрюють у роботі на російські спецслужби проти Естонії.
Про це пише естонський мовник ERR з посиланням на Службу внутрішньої безпеки Естонії. Морозова затримали ще 3 січня, проте естонські медіа повідомили про це сьогодні.
Деталей справи не розкривають, проте Морозова підозрюють у розвідувальній діяльності, спрямованій проти Естонії. Суд взяв його під варту на два місяці, адже слідство вважає, що Морозов може ухилятися від кримінального переслідування або продовжувати скоювати злочини.
У прокуратурі стверджують, що Морозов вів розвідувальну діяльність протягом кількох років. Для того, щоб передати інформацію кураторам, він їздив до росії.
«Розвідувальний інтерес росії до Естонії залишається високим», — заявив очільник естонської служби безпеки Марго Паллосон. За його словами, ця справа є доповненням до більш ніж кількох десятків попередніх та ілюструє прагнення російських спецслужб проникнути в різні сфери життя Естонії, зокрема в наукову.
Тартуський університет оголосив про припинення трудових відносин з Морозовим, інформація про нього на сайтах університету недоступна. На посаді професора кафедри «ЄС — Росія» Вʼячеслав Морозов працював з січня 2023 року. До того з 2016 по 2023 рік був професором міжнародної політичної теорії. А до 2010 року Морозов працював у Санкт-Петербурзькому державному університеті рф.