Кабмін дозволив бронювати працівників військових заводів без обмежень за кількістю

Кабінет міністрів України вніс зміни у постанову № 76, яка регулює питання бронювання військовозобовʼязаних під час дії воєнного стану. Відтепер підприємства оборонно-промислового комплексу можуть бронювати своїх працівників без обмежень за кількістю, навіть якщо вони мають дефіцитну військову спеціальність.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Незалежно від військового звання, віку і військово-облікової спеціальності можуть бути заброньовані військовозобовʼязані працівники будь-яких підприємств, установ чи організацій, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості визнає критично важливими в оборонно-промисловому комплексі.

Як зазначають у відомстві, це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу і надасть оборонним підприємствам можливість стабільно працювати та збільшувати обсяги виробництва.

«Це рішення — спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання — забезпечити наших захисників і захисниць усім необхідним для здобуття перемоги», — сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко.