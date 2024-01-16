На кордоні Ізраїлю та Єгипту військові ЦАХАЛ влаштували стрілянину з наркоконтрабандистами

На кордоні з Єгиптом ізраїльські військові вступили в перестрілку з озброєними контрабандистами, які намагалися перевезти наркотики до Ізраїлю.

Про це повідомляє Times of Israel.

Як розповіли в ЦАХАЛ, контрабандистів було близько 20 — кількох з них поранено. Єгипетський телеканал Al Qahera News із посиланням на джерела в органах безпеки повідомив, що шістьох наркоконтрабандистів заарештували поблизу пункту пропуску «Ніцана» на ізраїльському кордоні, де перевіряють поставки допомоги для сектора Гази.

Одна ізраїльська військовослужбовиця під час стрілянини дістала легких поранень, її шпиталізували.