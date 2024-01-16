На кордоні Ізраїлю та Єгипту військові ЦАХАЛ влаштували стрілянину з наркоконтрабандистами

На кордоні з Єгиптом ізраїльські військові вступили в перестрілку з озброєними контрабандистами, які намагалися перевезти наркотики до Ізраїлю.
Про це повідомляє Times of Israel.
Як розповіли в ЦАХАЛ, контрабандистів було близько 20 — кількох з них поранено. Єгипетський телеканал Al Qahera News із посиланням на джерела в органах безпеки повідомив, що шістьох наркоконтрабандистів заарештували поблизу пункту пропуску «Ніцана» на ізраїльському кордоні, де перевіряють поставки допомоги для сектора Гази.
Одна ізраїльська військовослужбовиця під час стрілянини дістала легких поранень, її шпиталізували.
- Ізраїль і Єгипет блокували анклав з 2007 року, відколи палестинське бойове угруповання ХАМАС взяло територію під свій контроль. Від 7 жовтня, коли почалася війна між Ізраїлем і ХАМАС, Рафах був основним пунктом для гуманітарних поставок для Гази, при цьому Ізраїль інспектує більшу частину допомоги в Ніцані. Інциденти на кордоні Єгипту з Ізраїлем рідкісні, хоча існує довга історія діяльності контрабанди із Синайського півострова, що в Єгипті.
- 13 січня The Wall Street Journal з посиланням на ізраїльські джерела повідомив, що Ізраїль планує взяти під контроль прикордонну зону між Газою та Єгиптом, щоб запобігти контрабанді зброї та заблокувати бойовикам ХАМАС відхід із сектора.
- Ізраїльські офіційні особи повідомили Єгипет про свої плани, а Каїр стурбований тим, що ізраїльська операція може порушити умови мирного договору 1979 року між двома країнами. Він накладає обмеження на кількість військ, які обидві держави можуть розмістити поблизу кордонів у цьому районі. Також існує ризик випадкового заподіяння шкоди території Єгипту.