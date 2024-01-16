Війна майже знищила вплив українських олігархів. Огляд матеріалів іноземних медіа 15 січня

Якщо до повномасштабного вторгнення росіян в Україні було десять доларових мільярдерів, то зараз таких двоє, пише The New York Times у матеріалі про зміни, які для українських олігархів принесла війна. Один із цих мільярдерів, Рінат Ахметов, втратив після 24 лютого 2022 року найбільше ― $9 мільярдів. Росіяни атакують його вітрові й теплоелектростанції, інші енергетичні обʼєкти. І якщо для всієї України «Азовсталь» ― символ незламного українського опору, то для Ахметова це втрата одного з найцінніших металургійних обʼєктів. Після першого року повномасштабного вторгнення росіян «Метінвест» ― холдинг, що обʼєднує металургійні підприємства бізнесмена ― втратив третину активів. Є й гірші результати: нафтовий і нафтопереробний бізнес Ігоря Коломойського зменшився на дві третини.

Паралельно з фінансовими можливостями українські олігархи втратили медійний вплив, пише видання. Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський підписав указ про обʼєднання майданчиків різних телеканалів для продукування єдиного телемарафону. Це позбавило олігархів можливості просувати свою повістку. Зрештою, власні політичні інтереси стали й досі є невиправданими: народ обʼєднався перед лицем смертельної загрози й проводити в цей час якусь свою гру ― і аморально, і не має перспектив.

Користуючись фактичним послабленням олігархів, українська влада намагається перекроїти політично-правову систему, пише NYT. Проти частини з них ідуть судові процеси, у когось, як-от у Костянтина Жеваго, конфіскували частину активів ― зокрема, мова про КрАЗ, який постачає необхідне обладнання для фронту. В деяких випадках подібна конфіскація виглядає сумнівно ― наприклад, коли йдеться про частки Жеваго у видобувних підприємствах. Однак, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, головна мета влади ― зробити так, щоб Україна більше не змогла повернутись до олігархічного ладу. Поки що законодавчі обмеження недостатні й частина олігархів за бажання зможе відновити свій вплив у майбутньому. Наприклад, під час відбудови країни.

Інший ризик у тому, що замість старих олігархів прийдуть нові ― близькі до теперішньої влади та військових контрактів. Як сказала виданню директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк, «знищуючи одного дракона, є ризик перетворитись на дракона самим».

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