Венесуела відмовилася від національної криптовалюти El Petro

Влада Венесуели відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro. Тепер всі криптомонети автоматично конвертуються в місцеву валюту болівар.

Про це повідомляє американський журнал Barrons.

Криптовалюту El Petro запустили в лютому 2018 року, тоді вона коштувала $60 за одиницю. Першого ж дня, згідно з заявою президента країни Ніколаса Мадуро, їй вдалося залучити інвестицій на суму $735 млн.

За рахунок El Petro Венесуела планувала ліквідувати державний борг, виплативши іноземним інвесторам дві третини боргу за облігаціями, які треба було погасити у 2018 році. Однак уже в березні венесуельська криптовалюта потрапила під санкції США.

Держава зобовʼязала низку місцевих підприємств укладати угоди в El Petro. Попри це, монета не користувалася значним попитом, бо роздрібні продавці відмовлялися приймати її як оплату. Водночас у 2021 році Міжнародний аеропорт Майкетії імені Симона Болівара додав можливість оплати авіаквитків та інших послуг за допомогою El Petro, а також біткоїну та DASH.

У 2021 році Мадуро розпорядився перевести соціальні виплати в El Petro, щоб захистити допомогу від гіперінфляції.