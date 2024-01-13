Прем’єр України обговорив з новим главою МЗС Франції оборонну співпрацю і проєкти відновлення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне на переговорах у Києві обговорили оборонну співпрацю і проєкти відновлення України.

Про це повідомляє урядовий портал.

«Вдячні за всебічну підтримку, насамперед військову. Франція — серед країн, які найактивніше допомагають у цьому напрямку. Наші пріоритети співпраці тут: надання систем ППО та збільшення постачання ракет», — сказав прем’єр.

Шмигаль відзначив важливість фінансової допомоги. Він висловив сподівання на подальшу підтримку Францією фінансових ініціатив на рівні Євросоюзу та запросив французькі компанії активніше долучатися до проєктів відновлення. Також він запросив французьких операторів розмінування для очищення сільгоспземель від мін і боєприпасів.

Сежурне, зі свого боку, запевнив, що Франція підтримуватиме Україну на шляху до ЄС і НАТО та в боротьбі з російським агресором. Він заявив про готовність Франції спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння на українській території. Франція далі докладатиме зусиль для поліпшення юридичних і організаційних рамок у сфері оборонної промисловості.