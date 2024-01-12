Велика Британія вчасно приходить на допомогу Україні. Огляд матеріалів іноземних медіа 12 січня

Більшість текстів в іноземних медіа були присвячені візиту британського премʼєр-міністра Ріші Сунака до Києва, під час якого Велика Британія й Україна підписали безпрецедентну стратегічну безпекову угоду. Bloomberg пише, що Сунак привіз Україні дуже своєчасну підтримку. Британія пообіцяла в наступному фінансовому році надати допомоги на £2,5 мільярда. Цей жест покликаний підтримати Україну на тлі того, що допомога від Брюсселю і Вашингтону буксує. Також автори зауважують, що візит в Київ відбувся буквально за кілька годин після того, як Британія разом зі США віддали наказ на повітряні удари по цілях у Ємені. Отже, тепер Сунаку доведеться розпорошувати свою увагу одночасно на два конфлікти.

Водночас The Washington Post пише, що цей візит Сунака і підписана з Україною угода надсилають сигнал путіну, що допомога Україні не закінчиться. «Важливо, щоб росія бачила, що ми не йдемо, що ми будемо з Україною не лише сьогодні, не лише завтра, але й у довгостроковій перспективі», ― сказав Сунак. Велика Британія і так є одним із найвідданіших партнерів України, але цей візит був дуже своєчасним ― він відбувся саме тоді, коли росія знову активізувала повітряні атаки, а США та ЄС не можуть домовитися про допомогу. Підтримка України стала центральним вектором зовнішньої політики Великої Британії після виходу з ЄС. Це дало Лондону можливість продемонструвати свою відмінність від інших європейських урядів. «Україна не самотня й Україна ніколи не буде сама. Путін може думати, що зможе пережити нас, але він помиляється», ― наголосив Ріші Сунак у Києві.

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