Постраждалий від війни ведмідь з України знайшов новий дім у Шотландії

Гімалайський чорний ведмідь, який отримав тяжку травму в зоопарку в селищі Ямпіль на Донеччині через російський обстріл, тепер житиме в зоопарку Шотландії.

Про це пише BBC.

Ведмідя, названого на честь селища, спочатку перевезли до заповідника для тварин у Бельгії, а тепер перемістили до зоопарку «Пʼять сестер» у Шотландії.

Ведмідь Ямпіль. Reuters

Після прибуття, за словами співробітників зоопарку, Ямпіль здавався розслабленим і смакував улюблену їжу — огірки.

За ведмедем уважно спостерігатимуть, щоб зрозуміти, чи не виявлятиме він жодних проблем, подібних до росттравматичного стресового розладу (ПТСР), після перебування в зоні бойових дій.