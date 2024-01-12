Постраждалий від війни ведмідь з України знайшов новий дім у Шотландії

Гімалайський чорний ведмідь, який отримав тяжку травму в зоопарку в селищі Ямпіль на Донеччині через російський обстріл, тепер житиме в зоопарку Шотландії.
Про це пише BBC.
Ведмідя, названого на честь селища, спочатку перевезли до заповідника для тварин у Бельгії, а тепер перемістили до зоопарку «Пʼять сестер» у Шотландії.
Після прибуття, за словами співробітників зоопарку, Ямпіль здавався розслабленим і смакував улюблену їжу — огірки.
За ведмедем уважно спостерігатимуть, щоб зрозуміти, чи не виявлятиме він жодних проблем, подібних до росттравматичного стресового розладу (ПТСР), після перебування в зоні бойових дій.
- У жовтні 2022 року українські військові ввійшли до покинутого зоопарку в селищі Ямпіль і побачили, що за час окупації 200 тварин загинули. 12-річний ведмідь виявився одним із небагатьох, хто вижив. Ямпіль був тяжко поранений — у нього стався струс мозку, коли поряд з його кліткою вибухнув снаряд.