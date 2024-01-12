Бойовики в Сомалі тримають у заручниках чотирьох українців — вони були на захопленому гелікоптері місії ООН

На території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам, у заручники захопили чотирьох українців. Українці були членами екіпажу гелікоптера місії ООН у Сомалі, який зазнав аварії.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Особи українці вже встановили. Разом з українцями на борту були також пʼятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.
Посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів. МЗС зʼясовує всі деталі аварії та захоплення, стан українців, а також встановлює звʼязок із компанією-власником гелікоптера для координації дій.
- 10 січня в Сомалі бойовики захопили гелікоптер ООН з пасажирами й екіпажем — приблизно вісьмома людьми. Гелікоптер приземлився на контрольованій угрупованням території в центральній частині Сомалі. Деякі джерела зазначають, що він був змушений здійснити аварійну посадку, а інші — що це сталося помилково. Гелікоптер ООН перевозив медичне приладдя і мав транспортувати поранених солдатів із регіону Галгудуд. Він прямував до міста Вісіл, що поблизу лінії фронту урядових сил проти бойовиків «Аш-Шабаб».