EBay сплатить $3 мільйони штрафу через переслідування похилого подружжя, яке критикувало компанію

Міжнародний маркетплейс eBay виплатить штраф у $3 мільйонів за переслідування подружжя блогерів, які критикували компанію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США.

За даними прокурорів, у 2019 році кілька співробітників служби безпеки eBay, зокрема й старший директор, почали погрожувати сімейній парі Іні та Девіду Штайнерам, які критикували компанію у своєму інтернет-блозі.

У прокуратурі зазначили, що штраф у $3 мільйона для компанії є максимальним у таких справах. Сама EBay засуджує вчинки своїх працівників і зазначає, що від самого початку співпрацювала зі слідством.

«Співробітники компанії перетворили життя жертв на справжнє пекло, беручи участь у жахливій кампанії, спрямованій на те, щоб змусити їх замовкнути та захистити бренд eBay», — заявив виконувач обовʼязків прокурора США Джошуа Леві.

Як переслідували Штайнерів

У 2019 році у відповідь на публічну критику eBay з боку похилого подружжя працівники компанії почали надсилати їм живих павуків і тарганів, закривавлену маску свині, ембріон поросяти, похоронний вінок та інші дивні предмети.

Крім того, вони відправили Девіду Штайнеру книгу з рекомендаціями про те, як пережити смерть дружини, порнографію на імʼя Девіда Штайнера розіслали сусідам подружжя, а будинок пари значився в соціальних мережах як місце, де проводять секс-вечірки.

Після того як подружжя натрапило на співробітників eBay біля свого будинку та викликало поліцію, очільник служби безпеки компанії Джим Боуг збрехав слідчим і знищив докази.

Згодом Боуг і ще шестеро співробітників eBay визнали себе винними у справі про переслідування Штайнерів. Боуга засуджили до 57 місяців увʼязнення, ще троє теж отримали тюремний термін, двох засудили до року домашнього увʼязнення, а один визнав себе винним і чекає на вирок.