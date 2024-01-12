Вчора в Києві під час снігопаду жоден датчик грози не зафіксував

Вчора ввечері під час сильного снігопаду в Києві, Чернігові, Полтаві та Лубнах спостерігали спалахи в небі, що супроводжувалися гучними звуками. Припускали, що це снігова гроза — унікальне явище, коли замість зливового дощу випадає зливовий сніг.

Проте, як виявилося, жоден грозопеленгатор грози не зафіксував, повідомляє український гідрометеорологічний центр.

Таке явище є дуже рідкісним, оскільки трапляється лише 5—6 разів на рік по всій Землі. Снігова гроза не прогнозується — умови для її утворення зʼявляються і розвиваються спонтанно, за кілька хвилин. На відміну від літніх гроз, можуть спостерігатися всього одна-дві слабкі, частіше, міжхмарні блискавки, які загрози майже не становлять.

Снігова гроза супроводжується приглушеним громом, набагато тихішим за звичайний літній.

Оскільки це явище унікальне, його часто плутають із чимось іншим, проте грозопеленгатори фіксують навіть незначні розряди, отже з легкістю можна перевірити чи відбулася снігова гроза насправді, чи ні. Утім, як повідомляє гідрометеорологічний центр, увечері 11 січня жоден грозопеленгатор грози не зафіксував.