У Британії астрономи відкрили мегасистему, чиї розміри суперечать теоріям Всесвіту

Від Землі до Великого кільця девʼять мільярдів світлових років, тож побачити його безпосередньо неможливо. Втім, якби ця система була видимою для нас на нічному небі, її діаметр можна було порівняти з 15 повними Місяцями.

Це відкриття є значущим, оскільки розмір цієї мегасистеми кидає виклик нашому розумінню Всесвіту та суперечить фундаментальному космологічному принципу.

Йдеться про надскупчення галактик розміром 1,3 мільярда світлових років — учені назвали його Великим кільцем.

Список відкриттів серед великомасштабних структур потрохи зростає, а Велике Кільце — вже не перша така космічна знахідка. Зокрема, у 2021 році Алексія Лопес відкрила ще одну мегасистему — Гігантську дугу розміром 3,3 мільярда світових років.

Ба більше, Гігантська дуга знаходяться відносно недалеко від Великого кільця та обидві розташовуються поряд із сузір’ям Волопаса.

Професор факультету фізики Ворицького університету Дон Поллакко сказав, що ймовірність такого близького розташування між мегасистемами надзвичайно мала, тому ці два об’єкти, ймовірніше за все, пов’язані між собою та є частиною ще набагато більшої, масштабнішої структури.

Художнє зображення Великого кільця (синім кольором) і Гігантської арки (червоним). Stellarium/Університет Центрального Ланкаширу

За словами керівниці дослідження Алексії Лопес, ці відкриття свідчать про те, що стандартна космологічна модель потребує переосмислення.

«Як мінімум, вона просто неповна, як максимум, нам потрібна абсолютно нова теорема космології», — сказала Лопес.

Велике кільце вчені виявили шляхом аналізу даних Слоанівського цифрового огляду неба, каталогу далеких квазарів. Ці об’єкти настільки яскраві, що їх можна побачити за мільярди світлових років, вони діють як гігантські лампи, освітлюючи проміжні галактики, які інакше залишилися б непоміченими.