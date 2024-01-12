NASA не має доказів, що Ілон Маск вживав наркотики на робочому місці

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) стверджує, що компанія SpaceX, зокрема Ілон Маск, дотримується правил безпеки щодо алкоголю й наркотиків на робочому місці.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві агентства йдеться, що вони не мають доказів того, що Маск не дотримується цих вимог, і наполягають на тому, що комерційні партнери повинні дотримуватися всіх вимог безпеки під час виконання своїх місій і надання послуг.

Сам Ілон Маск каже, що він і всі співробітники SpaceX роками проходили вибіркове тестування на наркотики, і NASA отримало всі ці результати.

8 січня 2024 року видання The Wall Street Journal писало, що члени правління і топменеджмент компаній, дотичних до Ілона Маска, занепокоєні тим, що мільярдер вживає наркотики, — це може розцінюватися як порушення федерального законодавства США і становить ризик для шести компаній і мільярдних активів, якими керує Маск. Вони також писали, Ілон Маск вживає рекреаційні наркотики, такі як кетамін, ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби.

NASA зазначає, що перевіряє дотримання положень контрактів, які зобовʼязують підприємців підтримувати безпеку, а також «надійну та ефективну» корпоративну культуру.