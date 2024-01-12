Іран прокоментував атаки Британії та США по Ємену

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані «рішуче засудив» удари США та Великої Британії по низці міст Ємену, передає IRNA.

«Ці навмисні напади не матимуть ніякого результату, окрім ескалації напруги та нестабільності в регіоні», — заявив Канаані та назвав напади з боку США і Британії «навмисною дією, явним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Ємену, а також порушенням міжнародних законів і правил».

Він закликав міжнародну спільноту «запобігати розповсюдженню війни, нестабільності та відсутності безпеки в регіоні за допомогою відповідних реакцій та дій».