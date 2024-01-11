У Непалі заарештували духовного гуру, якого вважають реінкарнацією Будди. Його підозрюють у сексуальному насильстві

У Непалі поліція затримала 34-річного духовного лідера Рама Бахадура Бомджана, прихильники якого вважають його реінкарнацією Будди. Його звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою черницею.

Про це пише CNN.

Ордер на арешт Бахадура Бомджана видали ще у 2020 році у справі про сексуальне насильстао над неповнолітньою черницею, яка жила в його храмі поблизу столиці Непалу Катманду. Він три роки переховувався від слідства.

Рама Бахадура Бомджана затримали на околиці Катманду — він три роки переховувався від слідства. Getty Images

Чоловіка затримали на околиці Катманду, він намагався втекти. У його будинку знайшли понад десяток мобільних телефонів, пʼять ноутбуків і планшетів, а також понад $200 тисяч у непальській та іноземній валюті, зазначають правоохоронці. Представники організації, яка керує ашрамами Бомджана, заперечують звинувачення у зґвалтуванні, називаючи їх «повністю безпідставними».

Уперше Бомджан привернув міжнародну увагу у 2005 році, коли йому було 15. Тоді він оселився у джунглях, щоб молитися протягом 10 місяців. Його послідовники стверджували, що він робив це без їжі, сну та води.