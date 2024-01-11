Bloomberg: Італійська премʼєрка Мелоні намагається схилити Орбана до підтримки України

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні намагається домовитись з Віктором Орбаном, аби той перестав гальмувати рішення на підтримку України в Європейському Союзі й налагодив відносини з Володимиром Зеленським.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які знайомі із ходом переговорів.

За інформацією співрозмовників Bloomberg, Мелоні пропонує партії Орбана «Фідес» увійти до обʼєднання «Європейські консерватори та реформісти» (ECR) перед прийдешніми виборами до Європарламенту.

Для приєднання «Фідес» до ECR італійська премʼєрка хоче, аби Орбан змінив підхід до прагнень України до членства в ЄС і перезавантажив відносини з Києвом. Обговорення між представниками лідерів Італії та Угорщини «відбувалися на різних рівнях, але жодного рішення ще не дали», зазначає видання.

Нині до ECR входять партія Мелоні «Брати Італії», польська партія «Право і справедливість» (PiS) і націоналістична «Шведські демократи». Додавання Fidesz дасть партії ECR перевагу під час літніх виборів до Європарламенту.

Із «Європейськими консерваторами та реформістами» за електоральні симпатії будуть змагатись більш крайні праві з групи «Ідентичність і демократія», а також правоцентристська Європейська народна партія, з якої «Фідес» вийшов у 2021 році.