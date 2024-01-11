Сили оборони минулої доби ліквідували 830 окупантів та 12 танків

Сили оборони за час повномасштабної війни вже знищили 367 620 російських окупантів, зокрема 830 за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також росіяни втрачають техніку:

танки — 6 050 (+12 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 11 238 (+22);

артилерійські системи — 8 699 (+15);

реактивні системи залпового вогню — 957 (+1);

засоби ППО — 641 (+2);

літаки — 329;

гелікоптери — 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 834;

крилаті ракети — 1 806 (+1);

кораблі/катери — 23;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 11 596 (+11);

спеціальну техніку — 1 337 (+1).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.