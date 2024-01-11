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Сили оборони минулої доби ліквідували 830 окупантів та 12 танків

Автор:
Софія Телішевська
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Сили оборони за час повномасштабної війни вже знищили 367 620 російських окупантів, зокрема 830 за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також росіяни втрачають техніку:

  • танки — 6 050 (+12 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 11 238 (+22);
  • артилерійські системи — 8 699 (+15);
  • реактивні системи залпового вогню — 957 (+1);
  • засоби ППО — 641 (+2);
  • літаки — 329;
  • гелікоптери — 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 834;
  • крилаті ракети — 1 806 (+1);
  • кораблі/катери — 23;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 11 596 (+11);
  • спеціальну техніку — 1 337 (+1).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.