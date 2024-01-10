Як Україні перемогти у війні, сидячи в обороні. Огляд матеріалів іноземних медіа 10 січня

Захід наразі стоїть перед гострою дилемою — продовжувати вкладати ресурси у війну в пошуках все більш неймовірної версії перемоги України, яка повертає всі окуповані території, або ж скоротити фінансування, змусити Україну оборонятися та зрештою втратити її. Однак є ще один варіант — перемога України в обороні, пише Foreign Affairs. Більшу частину допомоги останні два роки направляли на посилення наступальних можливостей України у війні проти росії. Однак перемога України та Заходу необовʼязково означає повернення всіх окупованих територій. Вона означає крах планів путіна з підкорення України. Якщо Україна зможе захистити території, які зараз контролює, то позбавить росію шляху до повної перемоги та, ймовірно, відкриє двері до перемовин. Однак путін вважає, що час зараз на його боці. Стратегічний перехід до оборони дозволить Україні подолати дві проблеми: нестачу солдатів і падіння підтримки з боку Заходу. Також це має довести путіну, що реалізація його стратегічних планів неможлива. США теж повинні розробити нову стратегію щодо війни в Україні та переконати Європу і Київ у тому, що саме стратегічна оборона й утримання позицій без переходу в наступ є ідеальним варіантом, щоб припинити війну.

Про українських саперів і нові небезпеки, з якими вони стикаються, написало агентство AFP. Наразі вважається, що приблизно 30% території України заміновано. Росіяни щоразу вигадують нові способи мінування. А розмінування відіграє важливу роль в цій війні, бо дозволяє українським військовим переходити в наступ, а цивільним — повертатися на деокуповані території. Але роботу саперів ускладнюють нові розробки росіян і нестача бійців. Найчастіше саме сапери першими йдуть на лінію фронту, щоб розмінувати територію перед атакою. Проте дуже важко знайти людей, які готові йти на такий ризик. Їхня робота не лише «незамінна», але й потребує багатьох знань — «складно знайти розумних людей, які не бояться йти першими». Росіяни постійно вдосконалюють свою стратегію мінування, але українські сапери, які вже втратили багатьох побратимів, запевняють, що їх це «не зупинить».

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