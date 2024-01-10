OpenAI запускає нову платну підписку ChatGPT для малого і середнього бізнесів

OpenAI запустила нову підписку ChatGPT Team — для команд до 149 людей. Усі передплатники програми отримають доступ до останніх моделей OpenAI — GPT-4 (генерує текст), GPT-4 with Vision (розпізнає зображення) і DALL-E 3 (створює зображення), а також до інструментів, які дозволяють чату GPT аналізувати, редагувати й витягувати інформацію із завантажених файлів.

Про це пише TechCrunch.

Навчатися на бізнес-даних і листуваннях компанії бот не буде, обіцяє OpenAI. Передплата ChatGPT Team коштуватиме $30 на місяць ($25 за місяць, якщо купити підписку на рік). Водночас передплата на ChatGPT Team набагато дешевша, ніж на ChatGPT Enterprise, що розрахована на великі компанії та коштує $60 на місяць.