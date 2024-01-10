Time оприлюднив 10 глобальних ризиків 2024 року. До списку додали поділ України

Журнал Time опублікував «Десять глобальних ризиків на 2024 рік», серед яких «розділена Україна». Зокрема, автори списку вважають, що Україна сильно постраждала від зменшення політичної та матеріальної підтримки США, а перспективи європейської допомоги ненабагато кращі.
Як пише видання, Україна відчайдушно потребує додаткових військ та цьогоріч піде на дужчий ризик, зокрема, через удари по більшій кількості цілей у росії. Це провокуватиме безпрецедентну відповідь рф та може втягнути НАТО в конфлікт.
Водночас Time вважає російське вторгнення в Україну «історичним провалом». У той час як НАТО посилюється новими членами, а Євросоюз відкрив процес приєднання для України, росія зіткнулася з 11 раундами санкцій та заморожуванням своїх активів. Крім того, Європа більше не купує російські енергоносії.
«Утім, цьогоріч Україна буде де-факто розділена, а росія матиме ініціативу на полі бою й матеріальну перевагу. 2024 рік — переломний момент у війні: якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть стати постійними й більшими», — пише Time.
До глобальних ризиків у 2024 році видання також віднесло загрозу виходу штучного інтелекту з-під контролю.
Цьогоріч технології можуть втратити нагляд, оскільки зусилля регуляторів із управління ШІ зазнають невдачі, технологічні компанії залишаться здебільшого вільними у своїх діях без регуляторних органів, тож найпотужніші моделі й інструменти штучного інтелекту поширюються поза контролем урядів.
До десятки глобальних ризиків у 2024 році за версією журналу Time також увійшли такі:
- криза та розкол у США через президентські вибори та можливість перемоги Дональда Трампа;
- розширення бойових дій на Близькому Сході;
- країни-ізгої: росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості одне одного і діятимуть усе більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені;
- економіка Китаю не поновиться;
- боротьба за корисні копалини;
- глобальна інфляція, що розпочалася у 2021 році;
- екстремальні погодні явища, які спричинять відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, поширять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності;
- невизначеність та втрати для компаній та корпорацій.