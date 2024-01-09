Як був втрачений найкращий шанс на перемогу України у війні. Огляд матеріалів іноземних медіа 9 січня

Головний кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, який має українське походження, опублікував одну з глав своєї книги під назвою «Наші вороги зникнуть: російське вторгнення та війна за незалежність України». У цій главі він розповідає про те, як, на його думку, було втрачено найкращий шанс на швидку перемогу України в цій війні.

Через погрози путіна стратегія Заходу полягала в тому, щоб не перетинати «червоні лінії» та не провокувати пряму конфронтацію з росією. США і союзники затримували поставки Україні західного озброєння та забороняли бити по цілях на території рф. Через два роки після цього росія укріпила оборону, мобілізувала сотні тисяч людей та перевела економіку в режим воєнного стану. Вікно можливостей для швидкої перемоги України було втрачене.

Надихнувшись стійкістю України, Захід почав поступово передавати їй західну артилерію. Але запити України на системи ППО, танки, броньовані машини та літаки одразу відхиляли через страх перед росією. Зеленський був роздратований тим, що Захід сам звʼязав себе цими «червоними лінями», а погрози путіна він вважав безпідставними. Однак США продовжували всерйоз боятися російської ядерної зброї.

У якийсь момент Україна почала готувати контрнаступ. Путін відмовлявся проводити мобілізацію. Залужний та Зеленський виступали за те, щоб почати атаку в Запорізькій області та перерізати російський сухопутний коридор до Криму. Для цього Залужний просив близько 90 гаубиць і достатню кількість боєприпасів. Це було невелике прохання, але союзники вважали Україну неготовою до такої операції. Вони наполягали на більш скромному контрнаступі для звільнення Херсону. Залужний не погоджувався із цим, але без західної допомоги Україні довелося сконцентруватися на Харкові та Херсоні.

Після обвалу фронту на Харківщині путін оголосив мобілізацію та пригрозив ядерною зброєю. У США вважали, що путін розглядав три причини застосування ядерної зброї: напад на росію, втрата Криму і повна перемога України на полі бою, яка б знищила російську армію. Восени 2022 року росія була на межі краху армії ― і це вплинуло на західну допомогу. Уже в листопаді український контрнаступ вичерпався, але запити на поставки боєприпасів і техніки Захід відхиляв. Натомість російська армія отримала сотні тисяч нових людей, яких одразу кинули в оборону.

Усю техніку, яку просила Україна, вона зрештою отримала. Але у 2023 році, коли їй довелося наступати на підготовленого й укріпленого противника. Балансування путіна на межі ядерної війни дало йому час не лише для того, щоб запобігти воєнному колапсу, але й для того, щоб питання допомоги Україні втягнулося у внутрішню політику США.

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