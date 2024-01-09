Кабмін скасував заборону на відключення комунальних послуг і нарахування пені

Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості з населення за ЖКП. Рішення не діятиме лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року.

Також не відключатимуть ЖКП за борги, якщо нерухоме майно споживача пошкодили через бойові дії. При цьому власник має проінформувати про такий випадок виконавця комунальної послуги.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону пояснив, що мораторій скасували через зловживання матеріально забезпечених українців, які почали накопичувати борги за електроенергію, коли пенсіонери й отримувачі субсидій продовжували платити за ЖКП.

«Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити й мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати й за це нічого не буде», — сказав Герус. За його словами, на відновлення енергообʼєктів після обстрілів потрібні гроші, тому уряд ухвалив таке рішення.

Крім того, якщо споживач відсутній у житлі понад 30 календарних днів, постачальники комунальних послуг мають отримати заяву і документальне підтвердження. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (зокрема отримані в іноземній державі), відбування покарання — їх необхідно оновлювати раз на пів року.