Нацкомісія реабілітувала кінорежисера Сергія Параджанова

Національна комісія з реабілітації на засіданні у грудні 2023 року реабілітувала видатного кінорежисера вірменина Сергія Параджанова. Подання зробив Український інститут національної памʼяті.

Про це написав голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Нацкомісія винесла рішення після аналізу кримінальної справи режисера та інших архівних документів, де виявила політичний мотив переслідування та засудження Параджанова.

Сергій Параджанов. Wikimedia

За його словами, на підтримку розгляду справи виступали Офіс президента та українські правозахисники, зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ). Він подякував також Роману Подкуру, його колегам, Володимиру Тиліщаку та Державному архіву Київської області.

«Юридична реабілітація Сергія Параджанова — це справді непересічна і знакова подія. Вона є черговим свідченням тези про те, що добро і справедливість зрештою перемагають, нехай навіть у стратегічній перспективі. Усі жертви комуністичного тоталітарного режиму, як і будь-якого тоталітарного режиму, мають право і можливість бути відновленими в гідності та правді. Дуже надихає, що ця реабілітація відбулася якраз до сторічного ювілею з дня народження Сергія Параджанова», — зазначив голова Антон Дробович.

Хто такий Сергій Параджанов і за що його засудили?

Сергій Параджанов народився у 1929 році у Тбілісі й сидів у російській вʼязниці за український націоналізм. Міжнародне визнання він отримав за фільм 1964 року «Тіні забутих предків», знятий за мотивами твору Михайла Коцюбинського. На премʼєрі фільму в київському кінотеатрі «Україна» сталася акція протесту — творча інтелігенція засудила політичні репресії радянської влади в Україні.

Кінотеатр «Україна». Київ. 1960-ті. Детектор медіа

За два роки зʼявилася Постанова ЦК КПУ «Про серйозні недоліки в організації виробництва кінофільмів на Київській кіностудії ім. Довженка». Влада критикувала, зокрема, сценарій фільму «Київські фрески» Сергія Параджанова.

У 1973 році радянська влада звинуватила Сергія Параджанова в «українському націоналізмі та гомосексуалізмі», засудивши на пʼять років таборів суворого режиму.

Також Сергій Параджанов відомий тим, що започаткував в українському образотворчому мистецтві жанр колажу і був представником хвилі українського поетичного кіно. У 1990 році він посмертно отримав звання народного артиста УРСР, а в 1991-му — Державну премію України ім. Т. Шевченка.