Новим премʼєр-міністром Франції став Габріель Атталь. Він наймолодший премʼєр в історії країни

Міністр освіти Франції Габріель Атталь став новим премʼєр-міністром країни. Він наймолодший премʼєр-міністр з часів заснування П’ятої французької республіки у 1958 році та перший відкритий гей на посаді.

Про це пише Reuters.

«Я знаю, що можу розраховувати на вашу енергію і відданість реалізації оголошеного мною проєкту переозброєння і регенерації. Відповідно до духу 2017 року: перевершувати і бути сміливими. На службі нації і французького народу», — так прокоментував призначення Атталя президент Франції Емманюель Макрон.

Габріель Атталь — близький союзник Макрона, який став відомим як речник уряду під час пандемії коронавірусу. Він один із найпопулярніших французьких політиків.

Як пише Reuters, призначення Атталя не обовʼязково призведе до якихось серйозних політичних змін у Франції, але свідчить про бажання Макрона спробувати вийти за рамки непопулярних минулорічних пенсійної та імміграційної реформ і спробу підвищити шанси своєї партії на виборах до Європейського парламенту в червні.