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Сили оборони минулої доби ліквідували 820 окупантів та 5 ворожих танків

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Сили оборони за час повномасштабної війни вже знищили 365 990 російських окупантів, зокрема 820 за минулу добу.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також росіяни втрачають техніку:

  • танки — 6 036 (+5 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 11 203 (+9);
  • артилерійські системи — 8 672 (+6);
  • реактивні системи залпового вогню — 954 (+1);
  • засоби ППО — 638;
  • літаки — 329;
  • гелікоптери — 324;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 823 (+1);
  • крилаті ракети — 1 805 (+18);
  • кораблі/катери — 23;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 11 552 (+10);
  • спеціальну техніку — 1 333 (+5).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.