Південна Корея ухвалила закон про заборону споживання собачого м’яса

Парламент Південної Кореї ухвалив законопроєкт про заборону розведення та забою собак для споживання, поклавши край традиційній, але суперечливій практиці. Тепер документ має підписати президент Юн Сок Йоль.

Про це повідомляє CNN.

Якщо людина навмисне убʼє собаку для приготування, то її на три роки позбавлять волі та накладуть штраф у розмірі 30 мільйонів корейських вон (близько $23 тисячі). Зміни націлені саме на «виробничу» галузь, оскільки покарань для споживачів немає.

Штрафи та тюремні терміни загрожують тим, хто розводить собак для вживання в їжу або свідомо купує, перевозить, зберігає чи продає їжу, приготовлену із собак.

Власникам ферм та ресторанів, а також іншим людям, повʼязаним з індустрією продажу собачого мʼяса, дадуть три роки на те, щоби закрити бізнес або змінити сферу діяльності. Повна заборона на собаче м’ясо набуде чинності у 2027 році.

Жителі Південної Кореї останніми роками дедалі частіше відмовляються від собачого мʼяса. За даними опитування Gallup Korea, у 2022 році лише 8% респондентів їли мʼясо собак проти 27% у 2015 році.