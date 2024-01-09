У Міноборони за останні чотири місяці виявили порушень на понад 10 млрд грн — аудит триває

У Міністерстві оборони на повну запрацював внутрішній аудит і оновлена генеральна інспекція. Голова відомства Рустем Умєров каже, що за останні чотири місяці виявили порушень на понад 10 млрд грн.

За його словами, ідеться про оборудки та неякісні закупівлі, що були проведені раніше, — всю інформацію передають правоохоронцям.

Наприклад, у грудні Служба безпеки України у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему щодо придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн, розповів міністр.

«Водночас працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно: впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО. Перебудовуємо закупівельні механізми так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї і тилового майна ЗСУ. Відтепер Міноборони встановлює правила гри, формує політику, контролює торги. Закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції», — написав Умєров.

Першу агенцію презентували недавно — це Державний оператор тилу, який буде закуповувати тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне. Також міністерство перезавантажує Агенцію оборонних закупівель, яка спеціалізується на закупівлі зброї, розповів міністр.

«Уже є конкретні результати. За чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі», — додав він.